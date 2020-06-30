«Самая красивая женщина в мире» снялась топлес в бассейне, смутив даже самых стойких фанатов

23-летняя модель в очередной раз решила продемонстрировать свою точёную фигуру, заставив фанатов прильнуть к экранам. Девушка показала в инстаграм-историях несколько пикантных кадров, от которых жаркое лето в Пенсильвании стало ещё более знойным.

Белла нежилась под солнечными лучами в бассейне на семейном ранчо и не постеснялась загорать топлес, расположившись на огромном надувном матрасе, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail. На фото модель попала с таких ракурсов, что даже у самых стойких может проступить на щеках румянец — едва заметные полоски бикини, казалось, не прикрывали вообще ничего.