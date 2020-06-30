Пелагея подала на алименты, мирно развестись не получилось

Стали известны подробности развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Юрист, составлявший мировое соглашение для пары, рассказал, что знаменитости не смогли решить все вопросы мирно, пишут Аргументы.
По словам юриста, Пелагее пришлось подать на алименты, поскольку после решения о расставании Телегин практически перестал интересоваться жизнью их трёхлетней дочери.
За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез,
- сказал юрист.
Он добавил, что совместно нажитое имущество будет поделено через суд.