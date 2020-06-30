Названы преимущества микроволновки перед плитой и духовкой

Так, волны проникают глубоко в пищу и быстрее нагревают ее, сокращается время приготовления. Помимо этого еда из СВЧ-печи по своей внутренней структуре и питательной ценности не отличается от пищи, которую готовили на огне.

Однако диетическую еду лучше готовить именно в микроволновке: в этом случае на пище не образуется золотистая корочка. «Она содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие», — заявила Багрянцева.

Специалист также напомнила о продуктах, которые нельзя готовить в СВЧ-печи. Так, в ней нельзя варить яйца, поскольку они взрываются при нагревании, нагревать продукты в пленке, а также в металлических контейнерах — при таком условии возникает разряд, и микроволновка может сгореть.

Ранее экологи заявили, что вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. По их словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище. Тем не менее СВЧ-печь испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электрический прибор. Поэтому, когда микроволновка включена, стоит отходить от нее на полтора-два метра.