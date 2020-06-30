Бывшие возлюбленные Нюша и Егор Крид представили совместный клип

Егор Крид и Нюша, которые встречались в 2014 году, выпустили клип на совместную песню. После расставания артисты долгое время не общались, но музыкант, недавно занявший третье место в списке самых успешных российских звезд, в итоге публично извинился перед бывшей возлюбленной и предложил записать трек Mr. & Ms. Smith, который вышел на новом альбоме Егора "58". Вчера в сети появилось видео на эту песню, пишет Сплетник.