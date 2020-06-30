Две группы отменили свои выступления на Hard Rock Laager из-за предполагаемой пропаганды расизма

Это нормально, если группа принимает решение не выступать на фестивале из-за изменившейся ситуации, мы полностью уважаем это и можем только надеяться, что такие решения будут озвучены, как только им будет предоставлена ​​информация.

Однако совершенно ненормально, когда группа, ультиматум которой не был принят организаторами фестиваля, начинает свою собственную кампанию по саботажу мероприятия, обращаясь ко всем исполнителям с просьбой отменить свое выступление, потому что им не нравится одна группа и ее участники. Мерзко, по-детски и оскорбительно,