Две группы отменили свои выступления на Hard Rock Laager из-за предполагаемой пропаганды расизма
Уже через несколько дней стартует ежегодный фестиваль Hard Rock Laager в Вана-Вигула, однако список исполнителей неожиданно изменился из-за разногласий между группами, пишет Elu24.
Вчера группы Kannabinõid и Wolfredt объявили в социальных сетях, что не будут выступать на мероприятии Hard Rock Laager в эти выходные. Первая группа была довольно осторожной в своем заявлении, а вторая кратко изложила причину. Оказывается, ни одна из групп не хочет делить сцену с группой Sorus из-за убеждений ее участников.
К сожалению, должны объявить, что наше единственное летнее выступление в Hard Rock Laager отменено, потому что мы не хотим делить сцену с ансамблем, участники которого публично пропагандируют ненависть и расизм. Приносим свои извинения, что объявили об этом решении так поздно...
- говорится на официальной странице группы Wolfredt в Facebook.
В понедельник днем на странице Hard Rock Laager в той же социальной сети появился пост, объясняющий ситуацию:
Это нормально, если группа принимает решение не выступать на фестивале из-за изменившейся ситуации, мы полностью уважаем это и можем только надеяться, что такие решения будут озвучены, как только им будет предоставлена информация.
Однако совершенно ненормально, когда группа, ультиматум которой не был принят организаторами фестиваля, начинает свою собственную кампанию по саботажу мероприятия, обращаясь ко всем исполнителям с просьбой отменить свое выступление, потому что им не нравится одна группа и ее участники. Мерзко, по-детски и оскорбительно,
- отметили организаторы.
На данный момент найдены группы, которые заменят отказавшихся выступать, однако осталось ощущение, что вместо организации фестиваля нам пришлось провести несколько дней за уборкой после детей.
По словам организаторов, это относительно мейнстримовая рок-группа, чьи песни в основном рассказывают о викингах, волках, ведьмах и других древних свирепостях.
Hard Rock Laager - это не фестиваль, который поддерживает какие-либо политические или общественные движения или пытается натравить кого-то друг на друга. Мы сосредоточены исключительно на музыке и позволяем ей звучать со всеми нюансами. Мы ненавидим левый и правый экстремизм и выступаем против террора в его исторических и современных формах,
- подтверждает организатор фестиваля.
Интересно, что фестиваль удалил свое заявление из Facebook в тот же вечер из-за якобы неконтролируемой лавины комментариев: «Поскольку комментарии пошли относительно быстро, давайте сделаем скриншот поста для истории и спасибо всем за вашу поддержку».