Эстонский композитор сочинил песню для российского олигарха и спел ее. Знаете, кто это? Смотрите программу «Орбита Анцупова»

Много лет работавший на радиостанциях Эстонии ведущий Вадим Анцупов запустил свой канал на Youtube — «Орбита Анцупова». Со многими своими гостями Вадим знаком лично и поэтому получаются откровенные, раскрывающие гостя интервью.
Эстонские знаменитости рассказывают Вадиму о том, о чем они не говорят в официальных интервью.
Героем этого выпуска стал известный композитор, аранжировщик, автор текстов и исполнитель Андрей Покутный. Его песни поют российские звезды первой величины: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов.
Смотри и слушай:
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Композитор Андрей Покутный: «Я сочинил и спел гимн для олигарха»
Кому доверяет Покутный и что он думает о Стасе Михайлове?
«Орбита Анцупова» — интервью, которые не показывают на ТВ и не ставят на радио. Смотрите только в Интернете.