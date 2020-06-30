Мирослава Карпович получает угрозы после слухов о романе с Павлом Прилучным

Некоторые пользователи Сети не скупятся на оскорбления, желают артистке всевозможных проблем и даже смерти, грозят расправой. Правда, нашлись те, кто встал на сторону Мирославы. «За угрозы может светить уголовное наказание», — предупредили они.

Сама же Карпович не ведется на провокации и не комментирует слухи вокруг своей персоны.

Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. Что касается Мирославы, то она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у 34-летней звезды «Папиных дочек» был молодой человек. Вот только живут ли они до сих пор вместе — пока тайна.