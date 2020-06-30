Живет на две семьи: СМИ узнали подробности романа Полины Гагариной с молодым продюсером

Сам Исхаков подтвердил печальные сообщения о расставании, а Полина Гагарина предпочитала не комментировать ситуацию.

Однако несколько дней назад певицу застали в объятиях неизвестного мужчины. Новым избранником Полины Гагариной стал музыкальный продюсер Владимир Чинаев, известный под псевдонимом ChinKong. Предположительно пара познакомилась во время работы над одним из треков артистки.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что музыкант уже давно состоит в отношениях с женщиной, родившей ему двоих детей.

По неподтвержденным данным, мужчина продолжает жить с женой, но это не мешает ему встречаться с певицей. Таким образом, судя по всему, ChinKong живет на две семьи.

На этом фоне муж певицы Дмитрий Исхаков продолжает выражать свою боль в творчестве. Накануне он опубликовал грустное стихотворение собственного авторства под названием «Кругами на воде».

«Наш дом устал и погрузился в сон,

А я, стараясь не шуметь,

Иду тихонько на балкон,

На звезды поглазеть.

Я так люблю побыть один,

Курить и слушать ночь,

Свои тревоги, словно дым,

Я выдыхаю прочь.

Мечты, надежды, страх и боль,

Кругами по воде,

Актёр не плох - плохая роль,

И пьеса так себе...» - пишет бывший муж Гагариной.