Вт, 30.06.2020
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Сын Ефремова путешествует по Алтаю с Иваковой

Никита Ефремов и Мария Ивакова

ФОТО: Instagram

32-летний сын Михаила Ефремова Никита отправился в путешествие с 34-летней Марией Иваковой, пишет wmj.ru. 

Пара поехала на Алтай. Молодые люди взяли конный тур, полетали на вертолете и сполна насладились красотой местных рек и озер, скалистых гор и заснеженных склонов. Влюбленные не выпускали из рук смартфоны, делали красочные фотографии и делились ими в сториз. «Это все Алтай!», «Без фильтров», «Со всех сторон красота», — подписали снимки Ефремов и Ивакова.

Напомним, что о романе Ефремова и Иваковой стало известно прошлой весной. Как бы тщательно влюбленные ни скрывали свои отношения, их замечали вместе то на футбольном матче, то на Мальдивах, то на свадьбе Тодоренко и Топалова. Впервые влюбленные вышли в свет лишь осенью. Они появились на премии журнала Glamour, где были признаны «Парой года — 2019».

Увы, 2020 год начался для влюбленных весьма неудачно. Отец Ефремова стал виновником смертельного ДТП и в настоящее время ожидает суда, а Ивакова переболела коронавирусом.

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