Гороскоп на 30 июня: Близнецы будут преисполнены сил, а Стрельцам следует избегать конфликтов

Этот вторник, приближаясь к вечеру, будет резко отличаться от своей первой половины дня, и это будут изменения в лучшую сторону. Сложные и опасные 9-е лунные сутки сменятся на светлый и созидательный 10-й лунный день после обеденного перерыва. Поэтому с утра и до обеда вам лучше не напрягаться, а потом займите активную жизненную позицию. 10-й лунный день — время активности мужской энергии. Мужчины, проявите себя! Женщины, дайте мужчинам шанс.
Овен
Ваши партнеры могут не сдержать данные обязательства. Отнеситесь к этому философски: все, что ни делается – все к лучшему.
Телец
Близнецы
Вы будете полны сил и энергии, и это позволит вам одновременно решить несколько важных и сложных задач.
Рак
Лев
Постарайтесь не совершать дальние поездки и командировки. Вам придется утрясти возникшие финансовые вопросы.
Дева
Не стоит полагаться на свою интуицию, лучше прислушайтесь к чужим советам, даже если они покажутся странными.
Звезды советуют избегать конфликтов с коллегами, чтобы никому не испортить настроение на весь рабочий день.
Скорпион
Проявите осмотрительность, совершая крупные покупки, иначе вы рискуете стать жертвой мошенников.
Стрелец
Велика вероятность конфликта в разговоре с оппонентами, так что лучше держать свои ценные идеи при себе.
Козерог
Не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем пригодится в бизнесе. Можете рассчитывать на выгоду, пишет «Сегодня».
Водолей
Старайтесь не участвовать в чужих спорах, потому что ваша репутация может пострадать из-за разногласия во мнениях.
Рыбы
Подходящий день, чтобы начать оздоровительную диету. Будьте аккуратнее с бытовыми приборами.