Вт, 30.06.2020
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Гороскоп на 30 июня: Близнецы будут преисполнены сил, а Стрельцам следует избегать конфликтов

Летний дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот вторник, приближаясь к вечеру, будет резко отличаться от своей первой половины дня, и это будут изменения в лучшую сторону. Сложные и опасные 9-е лунные сутки сменятся на светлый и созидательный 10-й лунный день после обеденного перерыва. Поэтому с утра и до обеда вам лучше не напрягаться, а потом займите активную жизненную позицию. 10-й лунный день — время активности мужской энергии. Мужчины, проявите себя! Женщины, дайте мужчинам шанс.

Овен

Ваши партнеры могут не сдержать данные обязательства. Отнеситесь к этому философски: все, что ни делается – все к лучшему.

Телец

Вас ждет благоприятный во всех сферах день. Благодаря вашей инициативе, люди объединятся вокруг общей идеи.

Близнецы

Вы будете полны сил и энергии, и это позволит вам одновременно решить несколько важных и сложных задач.

Рак

Этот день будет полезно посвятить творческой работе. Задумайтесь о том, чтобы отойти от надоевшей рутины.

Лев

Постарайтесь не совершать дальние поездки и командировки. Вам придется утрясти возникшие финансовые вопросы.

Дева

Не стоит полагаться на свою интуицию, лучше прислушайтесь к чужим советам, даже если они покажутся странными.

Весы

Звезды советуют избегать конфликтов с коллегами, чтобы никому не испортить настроение на весь рабочий день.

Скорпион

Проявите осмотрительность, совершая крупные покупки, иначе вы рискуете стать жертвой мошенников.

Стрелец

Велика вероятность конфликта в разговоре с оппонентами, так что лучше держать свои ценные идеи при себе.

Козерог

Не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем пригодится в бизнесе. Можете рассчитывать на выгоду, пишет «Сегодня».

Водолей

Старайтесь не участвовать в чужих спорах, потому что ваша репутация может пострадать из-за разногласия во мнениях.

Рыбы

Подходящий день, чтобы начать оздоровительную диету. Будьте аккуратнее с бытовыми приборами.

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