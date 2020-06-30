Смотрите, какие веселые и яркие красотки снимались в горячей телерекламе портала Limon

И все три красавицы совершенно разные. Одна из них - молодая модель из Таллинна Валерия Васильева, которая мечтает стать успешной бизнесвумен и поет в душе. Еще девушка владеет семью языками, в том числе норвежским, которому и пытается научить руководителя Limon.ee Эдгара Гергеля в свежем интервью.

Вторая красавица - Виктория Башкирова - приехала специально из Финляндии ради съемок в нашем горячем телеклипе. Виктория уже шесть лет живет по ту сторону залива и признается на финском языке, что там после пандемии очень ждут туристов. Виктория в Финляндии работает воспитателем в детском саду.

И третья участница съемок - тоже модель! Это состоявшаяся личность - Ирэн Чуприяновская, победительница конкурса красоты «Миссис Таллинн 2018». А еще ее все знают как международного визажиста YSL в Прибалтике. На необитаемый остров с собой Ирэн взяла бы побольше воды и парфюм любимой фирмы.

Портал Limon благодарит всех участниц съемок за отличное настроение, за неиссякаемый оптимизм, за терпение и красоту! Также мы признательны всем красавицам, которые прислали свои заявки на конкурс.