ТОП-8 продуктов, приводящих к ожирению, и чем их заменить

Вот список продуктов, которые наиболее пагубно сказываются на твоём организме.

Пончики

Наверняка в фильмах об американских полицейских ты видел служителей закона, пожирающих на обеденном перерыве пончики — именно поэтому эти копы и выглядят как огромные шары.

Ещё один пример — Гомер Симпсон, который обожает пончики с розовой глазурью и посыпкой. Собственно, он тоже не особо отличается от толстых полисменов. В этом случае художественный вымысел вполне реалистичен: постоянное поедание пончиков приведёт к увеличению твоего живота. Если же ты совсем не можешь от них отказаться, то ограничься только одним.

В глазированном пончике содержится 260 калорий, а в целой коробке — 3 120. Человеку весом 90 килограмм придётся пробежать около 40 километров, чтобы избавиться от наеденного.

Мороженое

В тёплое время года улицы кишат прилавками и киосками с мороженым. Они вызывают огромный соблазн, перед которым сложно устоять. Любители этого десерта и вовсе могут употреблять его круглый год.

Возможно, тебя может утешить тот факт, что в мороженом есть кальций. Однако не стоит забывать, что на целый его стакан приходится около 500 калорий — и это только в обычном ванильном мороженом.

Задумайся, какой может быть цифра, если к нему добавить начинку, сиропы и украшения из печенья, конфет и леденцов.

Если же для тебя идея убрать мороженое из списка употребляемых продуктов звучит нереальной, попробуй поискать фирмы, производящие низкокалорийные варианты этого десерта.

Пиво

Как бы сильно ты не любил пиво, нам придётся тебя огорчить и напомнить о том, что это — далеко не самый полезный для организма напиток.

Средняя банка объёмом 350 миллилитров содержит приблизительно 150 калорий, которые не уходят, как вода, а прибавляются ко всему, что ты ешь и пьёшь.

Наш совет: выбирай светлое пиво — в одной банке количество калорий снижается до 100.

Чипсы

Есть заблуждение о том, что люди толстеют от большого количества пива, но не стоит забывать, что главный атрибут к этому напитку — чипсы. И именно они приносят больший вред, чем простое пиво. В порции из 15 чипсов содержится 160 калорий.

Кто вообще когда-нибудь останавливался всего лишь на пятнадцати? Добавив к ним всего 2 ложки французского лукового соуса дип, ты увеличишь число ещё на 60 калорий и 5 граммов жира.

Заменить чипсы можно на обезжиренный попкорн — шесть чашек воздушной кукурузы содержат всего 100 калорий.

Хот-дог

Идеальный вариант для быстрого перекуса на заправке во время путешествия. Но далеко не самый идеальный для твоего здоровья.

А если к хот-догу добавить жареный во фритюре лук, разнообразные соусы, небольшие котлеты в панировке и картошку фри — блюдо и станет калорийным монстром. В одном сырном хот-доге содержится 390 калорий и 8 граммов вредного жира.