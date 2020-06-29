Беременная Кэти Перри впервые рассказала о суицидальных мыслях

35-летняя певица Кэти Перри впервые станет мамой в ближайшие несколько недель: у Кэти и ее возлюбленного Орландо Блума родится девочка, пишет Экспресс газета.
Кэти и Орландо переживали сложный период в своих отношениях три года назад. В 2017 году пара неожиданно распалась. Именно тогда жизнь Перри пошла под откос: звезда осталась одна, сольный альбом провалился, а количество недоброжелателей резко выросло. В недавнем интервью певица вспомнила о том непростом периоде и впервые призналась, что даже думала о суициде.
Моя карьера была на этой траектории, когда она поднималась все выше и выше, и тогда у меня случился очень маленький сдвиг, со стороны почти не заметный. Но для меня это было катастрофой. Я отдала так много, и это буквально сломало меня пополам,
— призналась Кэти в интервью SiriusXM CBC.
К счастью, Перри смогла взять себя в руки и не совершить фатальной ошибки. В скором времени они с Орландо Блумом снова воссоединились. Влюбленные планировали сыграть свадьбу летом этого года в Японии, но из-за пандемии коронавируса перенесли торжество на следующий год.