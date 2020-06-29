Компания Михаила Галустяна обанкротилась

О том, что Михаил не только востребованный артист, но и солидный бизнесмен, знают все его преданные фанаты. Бизнес юмориста, как и следует ожидать, связан с индустрией развлечений. Так, в партнерстве с другими предпринимателями комиком были созданы компании «Топ Фильм Комедия» и «Топ Фильм Дистрибьюшен».

Последняя, кстати, обанкротилась еще в 2015 году, о чем Галустяном был подан соответствующий иск в суд. А вот «Топ Фильм Комедия» еще продержалась на плаву и даже занималась производством картины «Тот еще Карлосон!». Несмотря на амбициозность проекта, яркий каст и зрелищность трюков, за которые отвечал Владимир Орлов, работавший ранее с голливудскими знаменитостями, картина в прокате провалилась. Теперь же в отношении нее запущена процедура банкротства.

Напомним, Галустян является учредителем семи разных компаний, а руководит двумя, среди которых Межрегиональная общественная организация «Федерация Военно-Тактических Игр» и ООО «Вайзерлайф».

Галустян никогда не отрицал, что не только много зарабатывает, но и соответственно тратит. Юморист растит двух дочек, на образование и развлечения которых уходят немалые средства.

Также не забывает артист и о супруге Виктории — помог ей открыть салон красоты. «Жену стараюсь радовать, могу и себя побаловать гаджетами. Например, куплю новую игру на приставку. Трачу иногда для удовольствия, можно сказать, снимаю таким образом стресс», — говорил Галустян.