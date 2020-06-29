Виторган показал фото в постели с двумя женщинами

В своем Instagram 47-летний артист разместил снимок, на котором он лежит в постели.

Пикантности ситуации добавляют две девушки, которая также находятся рядом с ним в кровати, причем на одной из них надета маска. «Просто такая работа», - объяснил Максим Виторган фотографию.

Выяснилось, что фотография была сделана во время съемок нового проекта, в котором после нескольких месяцев карантина возобновил свое участие артист. Его партнершами по площадке являются Виктория Толстоганова и Оксана Карас, которые также появились в кадре. При этом в кадре на Толстогановой и Виторгане нет одежды, а Карас запечатлена в откровенной сорочке.

Позднее Карас в соцсетях также рассказала о новом проекте с Виторганом. По ее словам, перед началом работы всем актерам был сделан тест на коронавирус. «А мы тем временем сдали всей группой тесты на коронавирус, разбили на удачу тарелку и приступили к съемкам восьми серийного фильма «Чиновница» по сценарию Марии Меленевской и Дениса Уточкина», - заявила она.

К слову, подписчики Максима Виторгана с иронией отнеслись к его «эксперименту».