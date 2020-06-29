Врач объяснила, как шашлык может стать причиной рака

При этом, по словам диетолога, нужно тщательно следить за процессом приготовления и не допускать образования корочки. «Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний», — отметила Макиша.