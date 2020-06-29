Пн, 29.06.2020
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Ляйсан Утяшева не смогла сдержать слез в свой день рождения

Ляйсан Утяшева

ФОТО: Instagram

Накануне известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева отметила юбилей: ей исполнилось 35 лет. С раннего утра звезде приходили многочисленные поздравления от поклонников, друзей и коллег, пишет Экспресс газета.

Позже Ляйсан вышла на связь с подписчиками и призналась, что не могла сдержать слез, так как получила очень много добрых поздравлений и пожеланий. Утяшева также пошутила, что с возрастом стала более сентиментальной.

Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... столько трогательности и смысла! Я счастлива... люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные,

— поделилась своими эмоциями Утяшева.

Пока что Ляйсан отметила праздник в узком кругу семьи, вместе с супругом Павлом Волей и детьми.

Напомним, что Утяшева воспитывает сына Роберта и дочь Софию. Долгое время телеведущая прятала своих детей от публики и лишь в прошлом году в Сети впервые стали появляться кадры со старшим сыном. Первые фото своих детей супруги показали в 2018 году, выложив кадры своего отдыха в Испании, но даже тогда спрятали их лица.

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