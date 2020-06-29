Ляйсан Утяшева не смогла сдержать слез в свой день рождения

Позже Ляйсан вышла на связь с подписчиками и призналась, что не могла сдержать слез, так как получила очень много добрых поздравлений и пожеланий. Утяшева также пошутила, что с возрастом стала более сентиментальной.

Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... столько трогательности и смысла! Я счастлива... люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные,

— поделилась своими эмоциями Утяшева.

Пока что Ляйсан отметила праздник в узком кругу семьи, вместе с супругом Павлом Волей и детьми.