Ляйсан Утяшева не смогла сдержать слез в свой день рождения

Накануне известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева отметила юбилей: ей исполнилось 35 лет. С раннего утра звезде приходили многочисленные поздравления от поклонников, друзей и коллег, пишет Экспресс газета.
Позже Ляйсан вышла на связь с подписчиками и призналась, что не могла сдержать слез, так как получила очень много добрых поздравлений и пожеланий. Утяшева также пошутила, что с возрастом стала более сентиментальной.
Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... столько трогательности и смысла! Я счастлива... люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные,
— поделилась своими эмоциями Утяшева.
Пока что Ляйсан отметила праздник в узком кругу семьи, вместе с супругом Павлом Волей и детьми.
Напомним, что Утяшева воспитывает сына Роберта и дочь Софию. Долгое время телеведущая прятала своих детей от публики и лишь в прошлом году в Сети впервые стали появляться кадры со старшим сыном. Первые фото своих детей супруги показали в 2018 году, выложив кадры своего отдыха в Испании, но даже тогда спрятали их лица.