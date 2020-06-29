«Вот моя жизнь и любовь»: Дмитрий Исхаков поделился фото дочки на плечах у ее старшего брата

Супруг певицы Полины Гагариной модный фотограф Дмитрий Исхаков поделился в Instagram снимком, на котором его трехлетняя дочь Мия удобно расположилась на плечах у своего старшего двенадцатилетнего брата Андрея Кислова. На девочке смешная огромная бейсболка, которой она прикрыла лицо, пишет Телепрограмма.
Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль,
- подписал фото Дмитрий.
В комментариях пользователи стали спрашивать Дмитрия Исхакова, почему на снимке нет его супруги. Некоторые, судя по всему, позабыли, что он уже не живет с известной исполнительницей.
«Прелесть. Жаль, что на фотографии нет Поли», «Ребенку в любом случае нужен отец. Дмитрий правильно делает, что много времени проводит со своей дочкой».
Напомним, что слухи о расставании Исхакова и Гагариной ходили очень давно. Звезды до последнего времени никак не комментировали эту информацию. Лишь недавно модный фотограф обмолвился, что они действительно уже не живут вместе с певицей.