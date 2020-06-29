Пн, 29.06.2020
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«Вот моя жизнь и любовь»: Дмитрий Исхаков поделился фото дочки на плечах у ее старшего брата

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Супруг певицы Полины Гагариной модный фотограф Дмитрий Исхаков поделился в Instagram снимком, на котором его трехлетняя дочь Мия удобно расположилась на плечах у своего старшего двенадцатилетнего брата Андрея Кислова. На девочке смешная огромная бейсболка, которой она прикрыла лицо, пишет Телепрограмма.

Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль,

- подписал фото Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях пользователи стали спрашивать Дмитрия Исхакова, почему на снимке нет его супруги. Некоторые, судя по всему, позабыли, что он уже не живет с известной исполнительницей.

«Прелесть. Жаль, что на фотографии нет Поли», «Ребенку в любом случае нужен отец. Дмитрий правильно делает, что много времени проводит со своей дочкой».

Напомним, что слухи о расставании Исхакова и Гагариной ходили очень давно. Звезды до последнего времени никак не комментировали эту информацию. Лишь недавно модный фотограф обмолвился, что они действительно уже не живут вместе с певицей.

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