«Вот моя жизнь и любовь»: Дмитрий Исхаков поделился фото дочки на плечах у ее старшего брата

Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль,

- подписал фото Дмитрий.

В комментариях пользователи стали спрашивать Дмитрия Исхакова, почему на снимке нет его супруги. Некоторые, судя по всему, позабыли, что он уже не живет с известной исполнительницей.

«Прелесть. Жаль, что на фотографии нет Поли», «Ребенку в любом случае нужен отец. Дмитрий правильно делает, что много времени проводит со своей дочкой».