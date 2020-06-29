Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе

Анализ образцов сточных вод, взятых и замороженных 12 марта 2019 года на очистных сооружениях, показал, что в них есть генетический материал нового коронавируса. Это означает, что вирус незаметно циркулировал несколько месяцев до начала эпидемии в Ухане. «SARS-CoV-2 был обнаружен в канализационных сточных водах Барселоны задолго до объявления первого случая COVID-19. Это указывает на наличие инфекции среди населения до того, как был зарегистрирован первый импортированный случай», - заявили исследователи.

Вирусологи проанализировали образцы, взятые в период с января 2018 года по декабрь 2019 года. «Все образцы были отрицательными на наличие геномов SARS-CoV-2, за исключением образцов от 12 марта 2019 года, где уровни SARS-CoV-2 были очень низкими, но явно положительными», - сообщают исследователи.

Ученые говорят, что врачи, скорее всего, ставили неверные диагнозы, а каталонцы болели COVID-19 уже в 2019 году. «Инфицированным COVID-19 могли ошибочно поставить диагноз грипп при первичной медицинской помощи, что способствовало передаче инфекции», - заявил Альберт Бош, президент Испанского общества вирусологов.