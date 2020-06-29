Ксения Качалина: «Наша с Ефремовым дочь будет рада, если отец сядет в тюрьму, а я окажусь в психушке»

Сама Качалина не намерена налаживать контакт с наследницей, считая ту никчемной личностью. «Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мама Ефремова, — прим. «СтарХита»), Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает, что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры», — призналась 49-летняя актриса.

Она не скрывает, что злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного источника дохода. Благо, что Михаил Ефремов не забывает о ней и старается помогать. «На днях я сдала анализ на наличие в крови наркотиков (рядом с моим домом есть центр), и результат отрицательный. Все верно, я не люблю наркотики. Пробовала раньше, но не полюбила. Зачем они, когда у меня есть бутылка хорошего шампанского?» — парирует Качалина.

Ксения Качалина ФОТО: скриншот с youtube.com

Недавно ходили слухи о том, что именно Михаил Ефремов приобщил экс-супругу к спиртному. Ксения упорно отрицает сплетни, уверяя, что в ее бедах виновен другой человек. «Чепуха. Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла», — подчеркнула она.

Сегодня актриса живет в гордом одиночестве, совершенно не смущаясь, что родная дочь давно уже забыла к ней дорогу.