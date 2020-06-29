Ксения Качалина: «Наша с Ефремовым дочь будет рада, если отец сядет в тюрьму, а я окажусь в психушке»

Актеру грозит до 12 лет тюрьмы за устроенное ДТП со смертельным исходом. Бывшая жена артиста Ксения Качалина высказалась по этому поводу, отметив, что их общая дочь Анна-Мария будет только рада, если все сложится против него.
Сама Качалина не намерена налаживать контакт с наследницей, считая ту никчемной личностью. «Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мама Ефремова, — прим. «СтарХита»), Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает, что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры», — призналась 49-летняя актриса.
Она не скрывает, что злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного источника дохода. Благо, что Михаил Ефремов не забывает о ней и старается помогать. «На днях я сдала анализ на наличие в крови наркотиков (рядом с моим домом есть центр), и результат отрицательный. Все верно, я не люблю наркотики. Пробовала раньше, но не полюбила. Зачем они, когда у меня есть бутылка хорошего шампанского?» — парирует Качалина.
Сегодня актриса живет в гордом одиночестве, совершенно не смущаясь, что родная дочь давно уже забыла к ней дорогу.
«Я от нее отвыкла. Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу. Возможно, пыталась найти меня ночью на улицах Москвы. Я раньше любила гулять по ночам, а когда случилась пандемия, то перестала. Соблюдала режим самоизоляции. В магазин за продуктами хожу в маске, чтобы не провоцировать людей и полицию. Перчатки тоже где-то были. На меня же соседи тысячу жалоб написали. Если увидят меня без маски, у них будет повод отправить меня за решетку», — заключила Качалина в разговоре с «Экспресс-газетой».