Новые факты о Меган Маркл шокировали общественность

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл в новой книге «Меган и Гарри. Настоящая история» назвала принца Гарри, отказавшегося от своего титула, «жалким», а также предсказала, что его супруга Меган Маркл сделает внука королевы Елизаветы II несчастным.

По ее мнению, именно Меган Маркл вынудила принца отказаться от семьи и большей части его старых друзей ради собственной выгоды, так как изначально планировала зарабатывать на статусе члена королевской семьи, несмотря на запрет.

Она также припомнила, что дед принца Гарри принц Филипп дал жене внука говорящее прозвище «Вольфрам» из-за ее способности добиваться того, что она хочет. Теперь, по мнению писательницы, у Меган Маркл есть жизнь селебрити в Голливуде, а принц Гарри оказался «раздавлен» и потерял свой прежний круг общения по ее вине.

Кэмпбелл назвала Маркл «холодной, грубой и полной оппортунисткой», еще раз повторившись, что избранница принца Гарри стоила своему мужу «большинства его друзей».

Автор довольно неприглядную историю, которая произошла с Маркл на свадьбе приятелей. Как пишет писательница, однажды Маркл на свадьбе друга принца Гарри Чарли Ван Штраубензи с Дейзи Дженкс проявила довольно грубое отношение к некоторым гостям торжества. Одна из девушек подошла к Меган, представилась ей и сказала, что считает ее потрясающе красивой. «Она сказала, что знает, что у Меган день рождения, и поздравила ее. Меган посмотрела на нее так, словно та совершила ужасную ошибку, заговорив с ней. А затем отошла. Это было очень грубо», - пишет Кэмпбелл.

На следующий день на тот де поступок осмелилась еще одна гостья, но итог был тем же, если не хуже. «Она сказала [Меган], что очень рада за них с Гарри, и пожелала им всего наилучшего. Реакция Меган? Она оглядела ее с ног до головы и отвернулась, не сказав ни слова».

По мнению автора Гарри «слишком слаб», чтобы расстаться с американкой, которая лишила его «большинства друзей». «Гарри сбит с толку. Меган делает его жизнь несчастной, несмотря на прекрасный секс. У него не хватит духа, чтобы уйти от нее», — считает Кэмпбелл.

Отметим, доподлинно неизвестно, встречалась ли Колин Кэмпбелл когда-либо лично с принцем Гарри и его женой. Однако ее перу принадлежит популярная книга «С Дианой наедине: принцесса, которую никто не знает», написанной в 1992 году.

Добавим, что книга Кэмпбелл не является официальной биографией королевской четы. Официальная биография принца Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы» за авторством Омида Скоби ожидается в августе.