Самая обворожительная певица Эстонии показала, что такое страстный поцелуй

Певица Бригита Мурутар, которая год назад развелась с музыкантом Паулем Нейцовым, поделилась в соцсетях видео, из которого можно сделать только один вывод: у нее новый возлюбленный, пишет Elu24.
Мурутар опубликовала в Instagram видео, где страстно целуется с мужчиной в татуировках. Молодые влюбленные проводят летние деньки в Пярнумаа.
Мурутар, получившая известность на конкурсе Eesti Laul, была женой музыканта Пауля Нейцова. У них есть дочь Лооре, которой в октябре исполнится три года. Нейцов и Мурутар развелись год назад.