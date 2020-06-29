Пн, 29.06.2020
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Самая обворожительная певица Эстонии показала, что такое страстный поцелуй

Биргит Мурутар всем показала своего нового мужчину

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Певица Бригита Мурутар, которая год назад развелась с музыкантом Паулем Нейцовым, поделилась в соцсетях видео, из которого можно сделать только один вывод: у нее новый возлюбленный, пишет Elu24.

Мурутар опубликовала в Instagram видео, где страстно целуется с мужчиной в татуировках. Молодые влюбленные проводят летние деньки в Пярнумаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мурутар, получившая известность на конкурсе Eesti Laul, была женой музыканта Пауля Нейцова. У них есть дочь Лооре, которой в октябре исполнится три года. Нейцов и Мурутар развелись год назад.

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