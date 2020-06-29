Настя Каменских впервые рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе

23 мая 2019 года прогремела грандиозная свадьба Насти Каменских и Потапа. Влюбленные шокировали общественность этим событием, хотя многие подозревали о романе коллег по сцене.

Но, оказывается, исполнители обменялись клятвами жить долго и счастливо вместе еще три года назад. NK рассказала, как вышла замуж за Потапа в 2017 году в США. Об этом сообщается в сюжете на YouTube-канале программы «Светская жизнь».

В интервью Каменских призналась, что Потап сделал ей предложение за два года до их свадьбы в Киеве, а о церемонии предупредил и вовсе за час до ее начала.

"Алексей мне сделал предложение, и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас на гастроли. Лешка подходит и говорит: "У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил". А я говорю: "А свадебное платье?". На что Алексей ответил: "Слушай, здесь шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!", – поделилась Настя.

Потап и Настя Каменских поженились в Лас-Вегасе ФОТО: скриншот из Youtube