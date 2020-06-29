Гороскоп на 29 июня: какие знаки Зодиака готовы к переменам

Гороскоп обещает Тельцам романтическое приключение, а у Скорпионов появятся единомышленники.
Овен
Благоприятный период для реализации ваших идей в семье. Будьте осторожнее с техникой, возможны сбои в работе.
Телец
Близнецы
Если вы проявите творчество и попробуете мыслить нестандартно, то сможете легко решить возникшую проблему.
Рак
Лев
Вы встретите человека, беседа с которым даст вам положительные эмоции, изменит мировоззрение и запомнится надолго.
Дева
Не стоит никому доверять свои тайны, даже самым близким людям, иначе они станут всеобщим достоянием.
Займитесь наведением порядка в доме. И не обращайте внимания на критику – не стоит принимать все близко к сердцу.
Скорпион
Вам пригодится ваше красноречие и умение убеждать людей. Вы сможете привлечь окружающих на свою сторону.
Стрелец
Подходящий день для кардинальных перемен. Вам будет полезно проанализировать ваши недостатки и начать над ними работать.
Козерог
Возникшие финансовые проблемы вы сможете успешно решить с выгодой для себя. Не отказывайтесь от помощи.
Водолей
Вам придется выполнить домашнюю работу за других, так что вам не увильнуть от бытовой рутины, пишет «Сегодня».
Рыбы
Звезды советуют не пропустить интересное предложение. А еще будьте готовы к любовному приключению.