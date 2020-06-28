Какая предприимчивая! Кристийна Оюланд открыла у своего дома платный пляж для взрослых

Рядом с домом в Ихасалу есть дикий пляж. Оюланд придумала интересный бизнес: с 25 июня дама предлагает всем желающим купить место на этом пляже для взрослых за 15 евро (шезлонг). А если вы решите отведать что-то в ее домашнем ресторане «Kristiina ja Kapten» на террасе, то отдых на пляже обойдется вам в 5 евро с человека. Максимальное количество отдыхающих на этом практически экзотическом пляже с рестораном - 10. Домашний ресторан работает с четверга по воскресенье с 12:30 до 22:00. Работа пляжа зависит от погоды, забронировать место стоит заранее - по телефону: 5051499.