Валерий Меладзе: работа телефонистом, роман с солисткой «ВИА Гры» и развод после 20 лет брака

Он рос совсем не в музыкальной семье. В ней все были инженерами. Тем не менее, Валерий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после не пошел работать телефонистом.

Мало кто знает, но институт он окончил по специальности инженер-механик по судовым энергетическим установкам.

Параллельно учебе Валерий Шотаевич занимался музыкальной деятельность в коллективе «Апрель».

Музыкальный успех Меладзе можно отсчитывать с 1992 года, когда он впервые выступил с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…». Следующим знаковым появление перед зрителями стал номер с песней «Лимбо» на «Рождественских встречах» в декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой.

Что тогда, что сейчас автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен является его старший брат Константин Меладзе.

В 1995 году вышел первый сольный альбом артиста – «Сэра». С этого момента публика навсегда влюбилась в романтичного Валерия. Последующие альбомы и дуэты с участием Меладзе мгновенно занимали вершины хит-парадов.

В 2000 году его брат Константин Меладзе основал женское сексапильное вокальное трио «ВИА Гра». Все совместные работы Валерия и девушек покоряли сердца слушателей. Многие композиции до сих пор на слуху и постоянно переживают новые интерпретации и аранжировки.

Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.

Оказывается певец несколько лет певец жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина Меладзе узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.

Певец ушел к бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой.

Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.

Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми, и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга. В эфире телепередачи «Звезды сошлись» Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось. Она отметила, что жить с певцом было непросто. Валерий уже тогда жил на две семьи.

Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Меладзе, которого тот тщательно прятал от журналистов.

Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.

«Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа», – объяснила она.

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.

«Как я поняла потом, все знали все, кроме меня», – призналась она.