Валерий Меладзе: работа телефонистом, роман с солисткой «ВИА Гры» и развод после 20 лет брака

Во вторник, 23 июня, последний романтик, многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отметил свое 55-летие. RUS TVNET рассказывает подробно про этого исполнителя.
Он рос совсем не в музыкальной семье. В ней все были инженерами. Тем не менее, Валерий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после не пошел работать телефонистом.
Мало кто знает, но институт он окончил по специальности инженер-механик по судовым энергетическим установкам.
Параллельно учебе Валерий Шотаевич занимался музыкальной деятельность в коллективе «Апрель».
Музыкальный успех Меладзе можно отсчитывать с 1992 года, когда он впервые выступил с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…». Следующим знаковым появление перед зрителями стал номер с песней «Лимбо» на «Рождественских встречах» в декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой.
Что тогда, что сейчас автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен является его старший брат Константин Меладзе.
В 1995 году вышел первый сольный альбом артиста – «Сэра». С этого момента публика навсегда влюбилась в романтичного Валерия. Последующие альбомы и дуэты с участием Меладзе мгновенно занимали вершины хит-парадов.
В 2000 году его брат Константин Меладзе основал женское сексапильное вокальное трио «ВИА Гра». Все совместные работы Валерия и девушек покоряли сердца слушателей. Многие композиции до сих пор на слуху и постоянно переживают новые интерпретации и аранжировки.
Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.
Оказывается певец несколько лет певец жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина Меладзе узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.
Певец ушел к бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой.
Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.
Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми, и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга. В эфире телепередачи «Звезды сошлись» Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось. Она отметила, что жить с певцом было непросто. Валерий уже тогда жил на две семьи.
Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Меладзе, которого тот тщательно прятал от журналистов.
Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.
«Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа», – объяснила она.
Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.
«Как я поняла потом, все знали все, кроме меня», – призналась она.
Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для всех неожиданностью. «Для мамы это был шок. Как ребенок я тоже не предчувствовала, что это может случиться», – вспоминает дочь Меладзе Инга.
Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, все было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.
С 2007 года он является наставником на шоу «Голос. Дети».
«Из тех детей, которые приходят на "Голос", патологически желают славы 2-3%. Все остальные участники – это обычные дети, просто очень хорошо подготовленные и прекрасно поющие», – признался он в интервью.
По его мнению телепроект уже перестал быть событием. Раньше победителей и яркие номера еще как-то запоминали, а сейчас забывают уже на третий день.
Каждый концерт Меладзе – это событие. Он до сих пор остается востребованным артистом.
«У меня-то как раз аудитория не стареет. Как было много молодежи на моих выступлениях, так и есть. Значит, для них что-то в нашей музыке есть. Много моих песен звучит на модных дискотеках. И со временем их становится больше. И они надолго задерживаются в плей-листах радиостанций», – сказал артист в недавнем интервью.
Валерий Шотаевич считает, что сейчас сильно увеличилось количество плохого контента.
«Большинство артистов, чьи клипы сегодня находятся в топах музыкальных каналов, скорее всего, никогда не будут гастролировать. Эти клипы снимаются для того, чтобы просто заполнять эфир», – уверен он.