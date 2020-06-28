Невыносимая жара сменилась страшным ливнем: Пярну затоплен, машины застряли в глубоких лужах

Читатель портала Limon.ee Вадим Фирса сегодня с друзьями отдыхает в городе Пярну и держит нас в курсе происходящего на юге республики. Еще 2 часа назад сотни жителей и гостей летней столицы отдыхали на пляже, там было негде яблоку упасть.
Но буквально за несколько минут всё изменилось и город Пярну затоплен. Люди убегали с пляжа как во время цунами или апокалипсиса. Автомобили застряли в глубоких лужах и некоторым не удается из них самостоятельно выехать. Но когда сильный ливень только начинался, один разгоряченный мужчина устроил купание в луже на пляже. Его совершенно не испугала приближающаяся гроза.
«Подруга приехала вот только недавно на отдых в Пярну из солнечного и жаркого Таллинна, но оказалась она здесь не в самое лучше время. Получается, променяла солнце на ливень», - рассказал Вадим Фирса порталу Limon.ee.
По словам Вадима, прошлой ночью в городе было настолько жарко, что сотни людей проводили время в баре на берегу моря, людей было на пляже очень много.
Смотрите галерею того, что в городе творится сейчас!