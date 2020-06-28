Невыносимая жара сменилась страшным ливнем: Пярну затоплен, машины застряли в глубоких лужах

Но буквально за несколько минут всё изменилось и город Пярну затоплен. Люди убегали с пляжа как во время цунами или апокалипсиса. Автомобили застряли в глубоких лужах и некоторым не удается из них самостоятельно выехать. Но когда сильный ливень только начинался, один разгоряченный мужчина устроил купание в луже на пляже. Его совершенно не испугала приближающаяся гроза.

«Подруга приехала вот только недавно на отдых в Пярну из солнечного и жаркого Таллинна, но оказалась она здесь не в самое лучше время. Получается, променяла солнце на ливень», - рассказал Вадим Фирса порталу Limon.ee.

По словам Вадима, прошлой ночью в городе было настолько жарко, что сотни людей проводили время в баре на берегу моря, людей было на пляже очень много.

Смотрите галерею того, что в городе творится сейчас!

Пярну после ливня ФОТО: Вадим Фирса

Пярну после ливня ФОТО: Вадим Фирса

Пярну после ливня ФОТО: Вадим Фирса