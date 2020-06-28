Собчак раскрыла подробности нападения: «Бугаи меня толкнули и удерживали на земле»

По словам теледивы, в православную обитель она и ее команда приехали для съемок документального фильма. Как оказалось, на территории храма находится могила, где покоится мать героини картины. Женщина навещала захоронение в присутствии съемочной группы.

Ксения Собчак отметила, что никаких запрещающих вход знаков, заборов и ограждений не было. Они беспрепятственно подошли к могиле, но уже там их настигли люди бандитского вида. Журналистка также охарактеризовала незнакомцев как огромных бугаев.

Крепкие мужчины начали выталкивать членов съемочной группы с территории кладбища в сторону площади, что рядом с храмом. «Там они меня толкнули и удерживали на земле», – сказала теледива.

Пока Ксения Собчак пыталась вырваться из лап незнакомцев, режиссера документального фильма, Сергея Ерженкова, начали бить. У киношника отняли камеру.

Досталось одному из героев картины журналистки, Филиппу. Мужчина знает о жизни монастыря не понаслышке. В момент нападения герой рассказывал, как в детстве над ним издевались в стенах православной обители.