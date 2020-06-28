Роберт Паттинсон о съемках на Лаагна-теэ: «Я ничего не видел через лобовое стекло»

Американское медиа-издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивную статью, посвященную фильму «Tenet».

В интервью режиссер фильма Кристофер Нолан впервые рассказал о главной идее «Tenet». «Это не фильм о путешествиях во времени. Здесь рассматривается время и разные способы, которыми с ним можно работать», – пояснил Нолан.

Я работал над этим сценарием около шести или семи лет,

– сказал Нолан.

Кроме того, Нолан объяснил, почему он решил снимать «Tenet» в семи разных странах, а не в студии, на зеленом фоне. «Когда работаешь над фильмом и каждый раз у тебя синий или зеленый экран, это становится не интересным», – объяснил свое решение Нолан. «Но если ты сначала снимаешь в Эстонии, потом прыгаешь в самолет и летишь на Амальфи в Италии, то это отличная перемена обстановки, которая влияет и на сам фильм».

Роберт Паттинсон, который летом прошлого года был в Эстонии, также дал интервью.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Съемочная группа провела в Эстонии в общей сложности семь недель. В это же время была снята сложная сцена погони с участием Паттинсона в Таллинне.

«Это было забавно. У меня была однодневной обуче6ние по каскадерскому вождению. Я и не думал, что буду участвовать в таких гонках», – сказал Паттинсон.

ФОТО: Скриншот трейлера

«Я помню, как снимался в серии сцен, где мы с Джоном Дэвидом Вашингтоном ехали в BMW, а камера IMAX была установлена на крыше автомобиля. Это означает, что в принципе через лобовое стекло ничего не было видно», – рассказал Паттинсон о сцене, которая предположительно была снята на Лаагна-теэ.

ФОТО: Скриншот трейлера

По словам Нолана, Паттинсон немного преувеличивает, поскольку однодневное обучение было проведено для оценки навыков вождения актера. «Он и так был способен выполнить все необходимые сцены. Честно говоря, ни одна из них не была сложнее обычной парковки автомобиля», – говорит режиссер.

Нолана также спросили о влиянии пандемии коронавируса на выход фильма, так как это одна из первых крупных картин, которая выйдет в прокат после чрезвычайной ситуации.