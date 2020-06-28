56-летняя Лолита настолько похорошела, что стала привлекать молодых поклонников

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, в котором рассказала о преимуществах ношения маски на улице – звезду никто не узнает. Она также отметила, что сейчас выглядит настолько хорошо, что молодежь с ней знакомится прямо на улице, пишет TVNET.
На видео Лолита идет по улице в черной майке и коротких шортиках.
А знаете, в чем прикол нахождения в маске?
– спросила Лолита подписчиков.
Оказалось, что она вышла из дома за черешней, а с ней пытались познакомиться молодые люди.
Все было прекрасно, пока я не сняла маску и стала говорить... Это так круто. Маска помогает тебе быть не старородящей,
– подытожила она.
В комментариях подписчики оценили юмор Лолиты. Они поддержали ее и похвалили внешний вид, отметив ее прекрасную форму.
«Вам до старости, как до Луны и обратно», «Красотка», «Девочка», «Лолита – вы огонь!», «Так похудела», – писали подписчики.
Напомним, что 56-летняя Лолита завоевала любовь своих фанатов своей смелостью и откровенность. Она не стесняется в разговорах и не комплексует по поводу своей фигуры. Впрочем, после развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым, она явно преобразилась.