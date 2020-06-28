Вс, 28.06.2020
Удивительная комната есть в здании вокзала в городе Валга. Вы когда-нибудь такое видели? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

56-летняя Лолита настолько похорошела, что стала привлекать молодых поклонников

Лолита Милявская

ФОТО: Lyukov Maxim/COVI

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, в котором рассказала о преимуществах ношения маски на улице – звезду никто не узнает. Она также отметила, что сейчас выглядит настолько хорошо, что молодежь с ней знакомится прямо на улице, пишет TVNET.

На видео Лолита идет по улице в черной майке и коротких шортиках.  

А знаете, в чем прикол нахождения в маске?

– спросила Лолита подписчиков. 

Оказалось, что она вышла из дома за черешней, а с ней пытались познакомиться молодые люди. 

Все было прекрасно, пока я не сняла маску и стала говорить... Это так круто. Маска помогает тебе быть не старородящей,

– подытожила она. 

В комментариях подписчики оценили юмор Лолиты. Они поддержали ее и похвалили внешний вид, отметив ее прекрасную форму. 

«Вам до старости, как до Луны и обратно», «Красотка», «Девочка», «Лолита – вы огонь!», «Так похудела», – писали подписчики. 

Напомним, что 56-летняя Лолита завоевала любовь своих фанатов своей смелостью и откровенность. Она не стесняется в разговорах и не комплексует по поводу своей фигуры. Впрочем, после развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым, она явно преобразилась.

НАВЕРХ