56-летняя Лолита настолько похорошела, что стала привлекать молодых поклонников

На видео Лолита идет по улице в черной майке и коротких шортиках.

А знаете, в чем прикол нахождения в маске?

– спросила Лолита подписчиков.

Оказалось, что она вышла из дома за черешней, а с ней пытались познакомиться молодые люди.

Все было прекрасно, пока я не сняла маску и стала говорить... Это так круто. Маска помогает тебе быть не старородящей,

– подытожила она.

В комментариях подписчики оценили юмор Лолиты. Они поддержали ее и похвалили внешний вид, отметив ее прекрасную форму.

«Вам до старости, как до Луны и обратно», «Красотка», «Девочка», «Лолита – вы огонь!», «Так похудела», – писали подписчики.