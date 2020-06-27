«Перешел все границы»: на Марата Башарова подала в суд бывшая жена

Екатерина Архарова хочет наказать экс-супруга за клевету. Женщина заявила, что актер ходил по передачам и распространял о ней лживую информацию.
Екатерина Архарова написала на своего бывшего мужа Марата Башарова заявление в суд. Архарова подает в суд за оскорбление, сообщает KP.RU.
«Человек уже перешел все границы. Не где-то на заборе написал „Катя дура“, а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное», — рассказала Екатерина Архарова.
И даже несмотря на то, что несколько лет назад избитая им Екатерина Архарова простила его и забрала заявление из полиции, артист наговорил про бывшую много гадостей и как выяснилось, клеветы.
Как рассказал изданию источник в МВД «Раменки», актриса написала заявление на Башарова. В своем заявлении Екатерина Архарова подчеркнула, что больше 90% сказанного о ней и ее семье Башаровым является клеветой. Ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере одного миллиона рублей (почти 13 000 евро).