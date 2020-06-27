Как правильно есть суп? Мы всю жизнь делали это неправильно!

Думаете, суп - блюдо простое, без заморочек? Склонился пониже над тарелочкой, зачерпнул бульончика и хлебай себе на здоровье?
Не всё так просто! Постигаем искусство поедания супа и запоминаем несколько важных правил.
Заправочный суп (борщ, солянку, щи и тому подобное) подаем в глубоких суповых тарелках, не заполняя посуду до краев: оставляем место для сметаны/соуса. Едим такой суп столовой ложкой. ⠀
Бульон и суп/пюре подаем в миске или чашке с ручками на плоской посудине. Едим в идеале десертной ложкой, за неимением таковой - той же столовой. ⠀
Зелень, сметану, сухарики нужно сервировать в отдельных тарелочках, яйцо можно положить в чашку с бульоном сразу. ⠀
Черпаем суп ложкой от себя немного по диагонали, справа налево. Затем касаемся донышком ложки дальнего края тарелки, чтобы убрать капельки, и подносим ко рту острой стороной вперед, немного под углом. Многие привыкли орудовать ложкой по направлению к себе, но это неправильно. Переучиваемся.
Что нельзя?
Нельзя наклоняться к тарелке. Осанка всегда должна быть ровной.
ельзя дуть на суп ни в тарелке, ни в ложке. Суп должен остыть самостоятельно.
Нельзя наклонять тарелку ни от себя, ни к себе, когда суп заканчивается. Культурный человек всегда оставляет на тарелке немного еды. А если вы всё еще голодны, и блюдо так понравилось, что хочется еще, то просто попросите добавки. ⠀