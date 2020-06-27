Как правильно есть суп? Мы всю жизнь делали это неправильно!

Не всё так просто! Постигаем искусство поедания супа и запоминаем несколько важных правил.

Заправочный суп (борщ, солянку, щи и тому подобное) подаем в глубоких суповых тарелках, не заполняя посуду до краев: оставляем место для сметаны/соуса. Едим такой суп столовой ложкой. ⠀

Бульон и суп/пюре подаем в миске или чашке с ручками на плоской посудине. Едим в идеале десертной ложкой, за неимением таковой - той же столовой. ⠀

Зелень, сметану, сухарики нужно сервировать в отдельных тарелочках, яйцо можно положить в чашку с бульоном сразу. ⠀

Черпаем суп ложкой от себя немного по диагонали, справа налево. Затем касаемся донышком ложки дальнего края тарелки, чтобы убрать капельки, и подносим ко рту острой стороной вперед, немного под углом. Многие привыкли орудовать ложкой по направлению к себе, но это неправильно. Переучиваемся.

Что нельзя?

Нельзя наклоняться к тарелке. Осанка всегда должна быть ровной.

ельзя дуть на суп ни в тарелке, ни в ложке. Суп должен остыть самостоятельно.