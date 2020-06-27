НЕ ВОДОЙ ЕДИНОЙ ⟩ Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару

Компот

Компот тоже хорош в летний период. Особенно стоит выделить домашние напитки, которые традиционно готовятся без добавления сахара. Отлично подойдет компот из сухофруктов.

Чай

Один из самых популярных напитков и в теплое, и в холодное время года прекрасно утоляет жажду. Лучше всего для этой цели подойдет чай без кофеина или сбор трав. Не так важно, какой вариант вы любите – горячий или холодный. Также нет разницы, предпочитаете вы ромашковый или зеленый чаи. Этот напиток в целом отлично восполняет запасы жидкости, а также богат антиоксидантами.

Фруктовая вода

Ее вы тоже можете приготовить сами. Налейте обычную воду в сосуд и добавьте в нее кусочки фруктов, ягод, овощей и трав. Например, идеально сочетаются лайм и базилик, лимон и малина, огурец и мята. Это делает воду вкуснее и полезнее.

Кокосовая вода

Это новый продукт, он еще не обрел популярность, но для утоления жажды подходит хорошо. Плюс кокосовой воды в том, что она не содержит сахара, но на всякий случай проверяйте состав. К тому же напиток имеет оригинальный вкус, а еще содержит воды больше любого фруктового сока.

Спортивные напитки

Соли или по-другому — электролиты, которые содержатся почти во всех спортивных напитках, помогают в борьбе с жаждой. Они насыщают организм влагой более эффективно. К тому же можно найти напитки с совершенно разными вкусами — они понравятся тем, кому скучно пить обычную воду. Но в таких продуктах содержится много сахара, поэтому пейте их только в те моменты, когда занимаетесь спортом.

Арбуз

«Это же не напиток,» — скажете вы. Да, но воды в арбузе даже больше, чем в соке. Эта огромная ягода содержит 95% воды, так что запасы жидкости восполняет на ура. Кроме того, арбуз богат микроэлементами, фолиевой кислотой и способствует очищению организма.

Какими напитками утолять жажду не стоит?