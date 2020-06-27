Дмитрий Харатьян: «Миша Ефремов очень зависимый человек от той болезни, которую я прошел»

Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов знакомы уже много лет. Актеры хорошо общались и даже считали друг друга друзьями. Конечно, когда Ефремов стал участником ДТП, его приятель узнал об этом одним из первых. Харатьян сразу понял, что причина произошедшего кроется во вредной привычке артиста.

Дмитрий и сам когда-то страдал от алкоголизма. На протяжении многих лет он злоупотреблял спиртными напитками, но в итоге смог вовремя остановиться. «Он очень зависимый человек от той болезни, которую я, кстати, прошел. Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда. У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению. Хотя он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна», — подчеркнул актер.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Квартиру актер покидает только ради дачи показаний. Адвокат звезды уже много раз отмечал, что он находится в подавленном состоянии: почти не ест и чувствует себя плохо. Харатьян уверен, что все случившееся заставит коллегу полностью переосмыслить свою жизнь.

«Это крест, который он будет нести всю жизнь. Все-таки это ситуация, которая повлекла смерть другого человека. Конечно, это неумышленно. Но его просто заживо хоронили, понимаете. Сейчас немного поутихло. Он живой человек. И казнить без суда и следствия… еще суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. Общество, к сожалению, очень озлоблено», — подчеркнул Харатьян.