Разорившаяся Ротару не может попасть из Киева в Россию подзаработать

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров признался, что у артистки сейчас нет возможности зарабатывать деньги. Лавров уверен, все убытки — из-за пандемии коронавируса.

По словам концертного директора, София Ротару готова выступать, но сейчас нет возможности. Ротару находится в Киеве, а границы закрыты. Так что заработать на корпоративах и хоть как-то поправить материальное положение пока не получится.

«Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать», — говорит Сергей Лавров.