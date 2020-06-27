Сб, 27.06.2020
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Разорившаяся Ротару не может попасть из Киева в Россию подзаработать

София Ротару

ФОТО: Martynas Vidzbelis

Популярная артистка из-за закрытых границ не может выступать на корпоративах, пишет Пятый канал.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров признался, что у артистки сейчас нет возможности зарабатывать деньги. Лавров уверен, все убытки — из-за пандемии коронавируса.

По словам концертного директора, София Ротару готова выступать, но сейчас нет возможности. Ротару находится в Киеве, а границы закрыты. Так что заработать на корпоративах и хоть как-то поправить материальное положение пока не получится.

«Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать»— говорит Сергей Лавров.

Цена за выступление Ротару на корпоративе начинается от 100 тысяч евро. В обычное время артистка берет по два-три корпоратива в месяц. Издание «Собеседник» подсчитало, что при таком раскладе Ротару приблизительно теряет по 14 миллионов рублей в месяц (180 000 евро).

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