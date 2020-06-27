Диетологи объясняют, когда лучше есть фрукты

Если вы интересуетесь здоровым питанием, то точно знаете, что есть продукты, которые приносят пользу при употреблении в первой половине дня и наносят вред при употреблении во второй половине дня. Фрукты как раз из этой категории, пишет zen.yandex.ru.
Когда лучше всего есть фрукты, если вы питаетесь 3 раза в день
Завтракать сладкой пищей специалисты не рекомендуют, а ведь фрукты – это тоже простые углеводы. И они вовсе не подходят для ужина. Если придерживаться трех основных приемов пищи, то идеальным временем для фруктов является обед. Ведь именно днем мы едим самую большую порцию еды, и в этот момент пища должна быть как можно разнообразнее. Именно в это время диетологи рекомендуют сочетать белки и углеводы.
Фрукты быстро усваиваются, поэтому не стоит заедать ими основной прием пищи. За полчаса до обеда перекусите ягодами или плодами. Достаточно 200 граммов.
Когда лучше всего есть фрукты, если вы питаетесь 5 раз в день
Если вы придерживаетесь пятиразового питания, то фрукты хорошо подходят для второго завтрака. Единственный фрукт, которые диетологи разрешают есть после 15:00, – это авокадо.
Почему есть фрукты во второй половине дня не рекомендуется
После обеда рацион должен существенно измениться, ведь обмен веществ замедляется, и процесс переработки углеводной пищи в энергию начинает работать по-другому. Если во второй половине дня есть макароны, каши, фрукты и сладости, вы получите энергию, которую не успеете использовать до сна. Наш организм очень запасливый от природы, и он обязательно сохранит всю неистраченную энергию в жировых депо.
Не отказывайтесь от углеводов, но употребляете их в нужное для организма время, чтобы наслаждаться любимой едой без вреда для фигуры.