Позы спящих кошек, которые показывают отношение к хозяину

Несмотря на то что человек уже много веков живет бок о бок с кошками и собаками, он так и не удосужился выучить ни кошачий, ни собачий языки. А насколько проще бы стало, если б мы могли честно и откровенно поговорить со своим питомцем!
Но пока мы говорим с котами и собаками на разных языках, приходится выкручиваться и ухитряться понимать язык жестов питомцев, пишет maximonline.ru. Или даже язык поз. Потому что большинство кошачьих поз все же поддается классификации и даже складывается в своеобразный язык жестов!
Поза 1: кошка спит, свернувшись калачиком
Самая распространенная поза сна животных: именно в ней отдыхают обитатели дикой природы. Она позволяет аккумулировать тепло и защитить жизненно важные органы от внезапного нападения. Если кошка спит так в квартире, проверь форточки — возможно, оттуда дует.
Поза 2: кот спит в коробке
Конечно, спящий в коробке кот — зрелище самое что ни на есть умилительное. На самом деле такая поза означает, что кот или кошка беспокоятся за свою безопасность и ищут укромное место, где можно почувствовать себя уверенно. Проверь, не обижают ли твоего питомца домашние, дети или другие животные.
Поза 3: кошка спит на спине, животом вверх
Поздравляем! Твой питомец тебе полностью доверяет и чувствует себя в доме в безопасности. Дело в том, что живот — самая уязвимая часть тела кота и кошки. Если животное так спокойно выставляет его на показ, оно полностью уверено в окружающей обстановке и в людях.
Поза 4: кот спит в позе буханки
Если кот или кошка нахохлились, подвернули лапы под грудь и приняли позу буханки, это значит лишь одно: питомец прилег не спать, а подремать и в любой момент готов вскочить и заняться делом. То есть поесть или поиграть, конечно. Хотя лучше все-таки поесть.
Поза 5: кошка спит на боку
Именно в такой позе коты и кошки видят самые глубокие и затяжные сны. На боку они могут спать часами и не шелохнутся, даже если ты почешешь им живот. Разве что недовольно сощурятся.
Поза 6: с лапой на морде
Если кот положил лапу на морду, это значит либо то, что в помещении слишком яркий свет, либо «Отстань от меня, хозяин, я сплю». Да, именно так, почти как люди, коты и кошки сигнализируют о том, что сейчас не хотят общаться.
Поза 7: гуттаперчевая
Единственная поза спящих кошки или кота, у которой нет никакого логического объяснения. Разве что кошка совсем расслабилась и не знает, как себя развлечь. Кстати, не переживай, что у кошки что-нибудь затечет или она что-то себе вывернет: за счет необычайной гибкости кошки могут спать буквально на собственной голове и не париться.
Не поза, но все-таки: кошка спит с полузакрытыми глазами
Да, возможно, мы давно об этом позабыли, но кошки хищники. Они могут часами дремать с полуоткрытыми глазами, выжидая добычу (то есть когда ты пойдешь на кухню перекусить). Иногда с той же целью кот спит с одним открытым глазом.