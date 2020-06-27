Позы спящих кошек, которые показывают отношение к хозяину

Поза 1: кошка спит, свернувшись калачиком

Самая распространенная поза сна животных: именно в ней отдыхают обитатели дикой природы. Она позволяет аккумулировать тепло и защитить жизненно важные органы от внезапного нападения. Если кошка спит так в квартире, проверь форточки — возможно, оттуда дует.

Поза 2: кот спит в коробке

Конечно, спящий в коробке кот — зрелище самое что ни на есть умилительное. На самом деле такая поза означает, что кот или кошка беспокоятся за свою безопасность и ищут укромное место, где можно почувствовать себя уверенно. Проверь, не обижают ли твоего питомца домашние, дети или другие животные.

Поза 3: кошка спит на спине, животом вверх

Поздравляем! Твой питомец тебе полностью доверяет и чувствует себя в доме в безопасности. Дело в том, что живот — самая уязвимая часть тела кота и кошки. Если животное так спокойно выставляет его на показ, оно полностью уверено в окружающей обстановке и в людях.

Поза 4: кот спит в позе буханки

Если кот или кошка нахохлились, подвернули лапы под грудь и приняли позу буханки, это значит лишь одно: питомец прилег не спать, а подремать и в любой момент готов вскочить и заняться делом. То есть поесть или поиграть, конечно. Хотя лучше все-таки поесть.

Поза 5: кошка спит на боку

Именно в такой позе коты и кошки видят самые глубокие и затяжные сны. На боку они могут спать часами и не шелохнутся, даже если ты почешешь им живот. Разве что недовольно сощурятся.

Поза 6: с лапой на морде

Если кот положил лапу на морду, это значит либо то, что в помещении слишком яркий свет, либо «Отстань от меня, хозяин, я сплю». Да, именно так, почти как люди, коты и кошки сигнализируют о том, что сейчас не хотят общаться.

Поза 7: гуттаперчевая

Единственная поза спящих кошки или кота, у которой нет никакого логического объяснения. Разве что кошка совсем расслабилась и не знает, как себя развлечь. Кстати, не переживай, что у кошки что-нибудь затечет или она что-то себе вывернет: за счет необычайной гибкости кошки могут спать буквально на собственной голове и не париться.

Не поза, но все-таки: кошка спит с полузакрытыми глазами