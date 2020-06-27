Анфиса Чехова опубликовала такие соблазнительные фото, что ей позавидует сама Кардашьян

Анфиса Чехова соскучилась по морю и солнцу и при первой же возможности отправилась на юг. «Секс-гуру» остановилась в санатории в Сочи, где загорает, наслаждается отдыхом и не забывает вести фотоотчёт.
Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в «Инстаграме» знойными кадрами в бикини, сделанными у бассейна. Она позировала, привстав на носочки, чтобы ноги казались длиннее, и похвасталась соблазнительными изгибами. По словам ведущей, съёмки она устроила, прислушавшись к мужской части аудитории. «Ну что, дождались? В моём директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики», - написала Чехова.
А потом, видимо, решила не останавливаться и загрузила ещё одно жаркое фото. Но на этот раз в синем слитном купальнике. Анфиса наслаждалась солнечными ваннами, лёжа на шезлонге в откровенной позе. «Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала, что буду так скучать по загару», — не могла скрыть эмоций ведущая. И подписчики тоже не сдерживали себя, делая любимице комплименты.
Но без критики не обошлось и тут. Некоторые заподозрили неладное, решив, что на снимках, где Анфиса в бикини, присутствует фотошоп. Якобы она пыталась подкорректировать фигуру. А на другом фото юзеров смутил ржавый забор.