Анфиса Чехова опубликовала такие соблазнительные фото, что ей позавидует сама Кардашьян

А потом, видимо, решила не останавливаться и загрузила ещё одно жаркое фото. Но на этот раз в синем слитном купальнике. Анфиса наслаждалась солнечными ваннами, лёжа на шезлонге в откровенной позе. «Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала, что буду так скучать по загару», — не могла скрыть эмоций ведущая. И подписчики тоже не сдерживали себя, делая любимице комплименты.

Но без критики не обошлось и тут. Некоторые заподозрили неладное, решив, что на снимках, где Анфиса в бикини, присутствует фотошоп. Якобы она пыталась подкорректировать фигуру. А на другом фото юзеров смутил ржавый забор.