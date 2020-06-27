Российская звезда Playbоу в купальнике спросила фанатов такое, что они немедленно возбудились

Звезда Playbоу Мария Лиман поделилась с подписчиками в Instagram своим новым фото. На нем девушка позирует в темно-синем купальнике и серьгах со вставками, сделанными под оперение павлина. У модели возник только один вопрос — на кого же она больше похожа?

«Я вот павлин или курочка?» — подписала сексуальный снимок модель.

Мнения разделились, многие подписчики вообще не нашли во внешности модели ничего даже отдаленно напоминающее птиц. Некоторые писали, что девушка на фото похожа только сама на себя.

«Оу, отлично смотрится. С птицами ассоциаций нет, что и хорошо. А то гуляя по улице все больше „уточек“ вижу»; «Павлин и курочка. Очень хорошее сочетание»; «На мою будущую жену», — написали фолловеры.

26-летняя модель Мария Лиман участница различных конкурсов красоты и популярный блогер. На ее страничку в Instagram подписано почти 700 тысяч человек. В 2015-м девушка снялась в украинской версии Playbоу. В том же году, по версии журнала, Мария Лиман стала самой красивой девушкой.