Сб, 27.06.2020
Видео: эстонская модель Валерия Васильева рассказала о захватывающем кинопроекте, который она сама и придумала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Дженнифер Лопес показала, в каком состоянии находятся ее «миллионы»

Дженнифер Лопес

ФОТО: Maddie Meyer/AFP

50-летняя звезда, имеющая самую крупную «телесную» страховку, продемонстрировала поклонникам свои «инвестиции» на 300 миллионов долларов, пишет Пятый канал.

Знаменитая певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес продемонстрировала, в каком отличном состоянии находятся ее «миллионы». Звезда опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором стоит в ванной у зеркала, повернувшись к камере своей самой выдающейся частью тела, застрахованной на 300 миллионов долларов. 50-летняя Джей Ло одета в розовый бюстгальтер и обтягивающие небесно-голубые леггинсы с воздушными шарами.

«Вернемся к делу и приготовимся к выходным», — подписала снимок артистка.

Поклонники Лопес не устают восхищаться красотой своего кумира и отличной формой, в которой Дженнифер умудряется держать себя, несмотря на возраст. А особенно пользователей впечатлили голубые леггинсы.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ