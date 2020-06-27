Дженнифер Лопес показала, в каком состоянии находятся ее «миллионы»

50-летняя звезда, имеющая самую крупную «телесную» страховку, продемонстрировала поклонникам свои «инвестиции» на 300 миллионов долларов, пишет Пятый канал.
Знаменитая певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес продемонстрировала, в каком отличном состоянии находятся ее «миллионы». Звезда опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором стоит в ванной у зеркала, повернувшись к камере своей самой выдающейся частью тела, застрахованной на 300 миллионов долларов. 50-летняя Джей Ло одета в розовый бюстгальтер и обтягивающие небесно-голубые леггинсы с воздушными шарами.
«Вернемся к делу и приготовимся к выходным», — подписала снимок артистка.
Поклонники Лопес не устают восхищаться красотой своего кумира и отличной формой, в которой Дженнифер умудряется держать себя, несмотря на возраст. А особенно пользователей впечатлили голубые леггинсы.
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