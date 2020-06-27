Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 1,5 миллиона евро

Накануне звездная хозяйка побывала в своей квартире и сняла ее на видео. На следующей неделе, сообщила Бузова, в апартаментах стартует грандиозный ремонт. Известно, что разработкой дизайна занималась компания, имеющая многолетний опыт и авторитет на столичном рынке.

Связавшись с представителями бюро, «СтарХиту» удалось выяснить, что стоимость их услуг может варьироваться. Если подбор строительных и отделочных материалов осуществляется совместно с дизайнером, то надо будет заплатить 7 тысяч рублей за квадратный метр (примерно 100 евро), а без специалиста — 4 тысячи (52 евро). Проект на квартиру площадью 200 квадратных метров, какую приобрела Ольга Бузова, разрабатывается в течение 60 рабочих дней.

В видео Бузовой можно рассмотреть, что к стенам приклеены изображения — так предварительно размечены зоны и основные элементы дизайна. Предположительно, часть интерьера будет выполнена в светлых и голубых оттенках. Также Ольга ранее заявляла, что планирует выделить большую зону под гардеробную. «Жизнь внесла некоторые коррективы, и нам пришлось кое-что добавить. Уже вот-вот приезжают рабочие», — рассказала Бузова.

На территории ЖК, в котором певица купила квартиру, расположены фитнес-клуб, детский сад, ресторан, супермаркет, служба быта, круглосуточная охрана, имеется видеонаблюдение.

В отделке фасадов дома использованы натуральное дерево и камень. Окна квартиры выходят на три стороны, поэтому в помещении будет очень светло. Отдельная часть апартаментов будет выделена под студию, в которой Бузова сможет репетировать и заниматься вокалом.

Ну а пока звезда снимает жилье в доме на юго-западе Москвы. Соседнюю квартиру арендует ее бойфренд, Давид Манукян. По его словам, им так очень удобно, поскольку у каждого есть личное пространство. Блогер гордится своей избранницей. «Она прошла большой путь, все, что она сейчас имеет, достигнуто и получено благодаря ее усилиям. Она сейчас девочка номер один у нас в стране. Конкуренток у нее нет. Я горжусь ею», — рассказывал Манукян.