Сб, 27.06.2020
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Медик выяснил по фото, что произошло с носом Собчак

Сломанный нос Ксении Собчак

ФОТО: Instagram

Врач рассказал, что случилось с носом телеведущей.

Пластический хирург Тимур Нургаев, рассмотрев фотографию рассказал, что произошло с Ксенией Собчак.

Накануне блондинка опубликовала в Instagram видео, на котором предстала с повязкой на носу и растекшейся тушью. В своем комментарии к произошедшему она заявила, что неудачно упала, и что такое «бывает».

После этого многие юзеры заподозрили телеведущую в запланированной ринопластике, однако звездный хирург заявил, что Собчак действительно легла на операцию из-за травмы. «Можно увидеть также, что с одной стороны есть синяк. Но если выполняется такой этап ринопластики, как остеотомия (искусственный перелом кости), то синяк всегда с двух сторон. Когда синяк с одной стороны, это часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена», - сказал он «ПолитЭксперту».

Он добавил, что у Ксении Собчак нет специальных сплитов и тампонов в носу, используемых при ринопластике.

Нургаев обратил внимание и на интерьер палаты, показанный блондинкой. По его мнению, телеведущая находится в отделении челюстно лицевой и лор-хирургии в государственной больнице.

Напомним, что накануне Ксения Собчак заявила, что сломала нос после неудачного падения, а затем ее прооперировали в больнице. Случившуюся с ней ситуацию она коротко охарактеризовала словом «бывает».

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