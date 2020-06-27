Сб, 27.06.2020
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Джастин Бибер требует $20 миллионов с «жертв насилия» за клевету

Джастин Бибер

ФОТО: Carlos Maidana/broadimage

Певец не намерен спускать все на тормозах, пишет Topnews.

Известный канадский певец Джастин Бибер подал в суд на двух пользователей Twitter, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Артист намерен взыскать с них 20 миллионов долларов за клевету. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам Бибера, у него есть доказательства, что оба обвинения ложные. Артист уверен, что эти страницы могут принадлежать одному человеку, а обвинения выдвигаются с целью разрушения его репутации и просто привлечения внимания. «Согласно юридическим документам, полученным TMZ, Бибер имеет «неоспоримые документальные доказательства», чтобы доказать, что их заявления о сексуальном насилии — это не что иное, как «возмутительная, сфабрикованная ложь», — говорится в публикации.

Напомним, не так давно двое пользователей соцсетей обвинили Бибера в изнасилованиях в 2014, а также 2015 годах. По словам одной из «жертв», певец надругался над ней в номере отеля Four Seasons в штате Техас после музыкального фестиваля South by Southwest в марте 2014 года. Второй случай произошел в отеле в Нью-Йорке в мае 2015 года во время проведения бала Института костюма Met Gala с другой девушкой. Это произошло.

Певец настаивает, что не останавливался ни в одном из указанных отелей и может это подтвердить. Как пишет TMZ, тогда Бибер действительно не жил в Four Seasons. Вместе со своей подругой, которой на тот момент была певица Селена Гомес, после выступления на фестивале он останавливался в другом отеле.

Бибер считает, что девушки придумали эти истории с целью испортить его репутацию и привлечь внимание к себе. Он также не исключает, что оба аккаунта могут принадлежать одному владельцу.

Помимо 20 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба Бибер требует еще по 10 миллионов за каждую из историй.

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