Джастин Бибер требует $20 миллионов с «жертв насилия» за клевету

По словам Бибера, у него есть доказательства, что оба обвинения ложные. Артист уверен, что эти страницы могут принадлежать одному человеку, а обвинения выдвигаются с целью разрушения его репутации и просто привлечения внимания. «Согласно юридическим документам, полученным TMZ, Бибер имеет «неоспоримые документальные доказательства», чтобы доказать, что их заявления о сексуальном насилии — это не что иное, как «возмутительная, сфабрикованная ложь», — говорится в публикации.
Напомним, не так давно двое пользователей соцсетей обвинили Бибера в изнасилованиях в 2014, а также 2015 годах. По словам одной из «жертв», певец надругался над ней в номере отеля Four Seasons в штате Техас после музыкального фестиваля South by Southwest в марте 2014 года. Второй случай произошел в отеле в Нью-Йорке в мае 2015 года во время проведения бала Института костюма Met Gala с другой девушкой. Это произошло.
Певец настаивает, что не останавливался ни в одном из указанных отелей и может это подтвердить. Как пишет TMZ, тогда Бибер действительно не жил в Four Seasons. Вместе со своей подругой, которой на тот момент была певица Селена Гомес, после выступления на фестивале он останавливался в другом отеле.
Помимо 20 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба Бибер требует еще по 10 миллионов за каждую из историй.