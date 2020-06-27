Гороскоп на 27 июня: какие знаки Зодиака смогут полноценно отдохнуть

Гороскоп говорит, что Девам снятся вещие сны, а Рыбам придется решать проблемы.
Овен
Будьте готовы, не раздумывая, принять предложение от друзей, и оно подарит вам незабываемые впечатления.
Телец
Близнецы
Принимая важное решение, отбросьте в сторону эмоции. Лучше вместо них включить логику и здравый смысл.
Рак
Лев
Встреча с друзьями отвлечет вас от трудовой недели. Оставьте хотя бы ненадолго все свои дела на потом и отдохните.
Дева
Присмотритесь к своим снам и постарайтесь их запомнить – они могут быть вещими. Ваше подсознание шлет сигналы.
День не подходит для принятия ответственных решений, связанных с работой или недвижимостью. Просто отдохните.
Скорпион
Ваши планы на этот день может изменить неожиданная встреча со старым знакомым, с которым вы давно не виделись.
Стрелец
У вас откроется второе дыхание, и начнут работать альтернативные решения и нестандартные подходы к ситуациям.
Козерог
Если у вас возникнут разногласия с членами семьи, не бойтесь проявить твердость и отстоять свою точку зрения, рекомендует «Сегодня».
Водолей
Не обращайте внимания на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вам важен результат, а не разговоры.
Рыбы
Прислушайтесь к полученной информации в этот день – она поможет вам разрешить возникшие проблемы.