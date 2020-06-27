Гороскоп на 27 июня: какие знаки Зодиака смогут полноценно отдохнуть

Овен

Будьте готовы, не раздумывая, принять предложение от друзей, и оно подарит вам незабываемые впечатления.

Телец

Не обсуждайте ни с кем свои личные проблемы. Вы в состоянии со всеми делами справиться самостоятельно.

Близнецы

Принимая важное решение, отбросьте в сторону эмоции. Лучше вместо них включить логику и здравый смысл.

Рак

Даже в законный выходной вам придется уделить внимание решению рабочих вопросов. Не пускайте ситуацию на самотек.

Лев

Встреча с друзьями отвлечет вас от трудовой недели. Оставьте хотя бы ненадолго все свои дела на потом и отдохните.

Дева

Присмотритесь к своим снам и постарайтесь их запомнить – они могут быть вещими. Ваше подсознание шлет сигналы.

Весы

День не подходит для принятия ответственных решений, связанных с работой или недвижимостью. Просто отдохните.

Скорпион

Ваши планы на этот день может изменить неожиданная встреча со старым знакомым, с которым вы давно не виделись.

Стрелец

У вас откроется второе дыхание, и начнут работать альтернативные решения и нестандартные подходы к ситуациям.

Козерог

Если у вас возникнут разногласия с членами семьи, не бойтесь проявить твердость и отстоять свою точку зрения, рекомендует «Сегодня».

Водолей

Не обращайте внимания на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вам важен результат, а не разговоры.

Рыбы