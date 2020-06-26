Будьте бдительны! Мошенники под видом портала Limon вновь творят страшные вещи

В последнее время читатели стали активно сообщать нам о том, что в социальной сети Facebook появилась фальшивая страница с названием и логотипом портала Limon.ee.
От имени нашего портала могут появляться комментарии под публикациями, которыми вы делитесь, участвуя в каком-либо розыгрыше. Также фальшивая страница может отправлять сообщения, которые могут ввести в заблуждение.
Вот так выглядит фейковая страница в Facebook:
Будьде осторожны! Официальныя страница портала Limon.ee в сети Facebook находится по адресу: