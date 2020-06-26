Пт, 26.06.2020
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Будьте бдительны! Мошенники под видом портала Limon вновь творят страшные вещи

ФОТО: Limon

В последнее время читатели стали активно сообщать нам о том, что в социальной сети Facebook появилась фальшивая страница с названием и логотипом портала Limon.ee.

От имени нашего портала могут появляться комментарии под публикациями, которыми вы делитесь, участвуя в каком-либо розыгрыше. Также фальшивая страница может отправлять сообщения, которые могут ввести в заблуждение. 

Вот так выглядит фейковая страница в Facebook:

ФОТО: Facebook

Будьде осторожны! Официальныя страница портала Limon.ee в сети Facebook находится по адресу:

facebook.com/limonest

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