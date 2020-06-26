Никита Пресняков рассказал, почему у него с женой до сих пор нет детей

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился еще в 2017 году. Его избранницей стала красавица и дочь успешного бизнесмена Алена Краснова. Звездная бабушка и родители жениха сделали молодым шикарный подарок на свадьбу – просторную квартиру на Лубянке.

Парень сейчас активно занимается построением музыкальной карьеры. Пресняков младший ориентирован на западную аудиторию. Также у Никиты есть дополнительный источник заработка – собственная студия по созданию видеороликов.

О том, что в паре есть любовь, видно невооруженным взглядом. Именно поэтому поклонники стали интересоваться, почему у молодых имеющих собственное жилье и финансовый достаток, до сих пор нет детей.

Никита признался – его Instagram усыпан подобными вопросами. Музыкант очень удивлен, что в его жизни фолловеров интересует именно этот момент, а не творчество, на котором парень делает основной акцент.

Чтобы закрыть эту тему хотя бы на время, парень решил расставить все точки над «i». Он признался, что в ближайшие годы заводить детей они точно не будут. Причин тому две.

Во-первых, он и Алена желают полноценно встать на ноги. Супруги прекрасно понимают, что дети требуют больших затрат, и Никита, как мужчина, хочет полностью самостоятельно обеспечить будущее собственных детей, а не жить за счет звездных родственников.

Вторая причина, по которой они отложили этот вопрос – образ жизни. Муж и жена молодые и активные. Они много путешествуют по миру, увлекаются экстремальными видами спорта. Менять такой сумасшедший график на быт и рутину, оба не желают.