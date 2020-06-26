ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Жаркий день в Таллиннском зоопарке: тамарины едят мороженое, а белые медведи резвятся в бассейне

Таллинский зоопарк был создан 25 августа 1939 года в Кадриорге под названием Маленький зоопарк, говорится на сайте столичного зоопарка. Среди первых обитателей зоопарка были и белые медведи. Они были приобретены из зверинца Гагенбеков, владельцев цирков и зоопарков в Германии.

В первые послевоенные десятилетия белых медведей в Таллинском зоопарке не было.

В 1964 году в зоопарк поступили пойманные в природе белые медвежата Кууби и Кара.

В 1983 году Кууби и Кара переехали вместе с зоопарком на новую территорию в Вескиметса.

Кууби умер в 1986 году, а Кара жила до 1997 года и умерла в возрасте 34 года.

В 1987 году в Таллинн прибыла 2,5-летняя Уайди, родившаяся в Казанском зоопарке. Здесь ее стали звать Вайдой.

В 1988 году, в ходе совместной экспедиции Таллинского и Московского зоопарков на Землю Франца-Иосифа, с острова Гpеэм Белл в Таллинский зоопарк привезли двух белых медвежат, названных Франц и Йоозеп.

Йоозеп умер в 1991 году вследствие злокачественной опухоли.

У Франца и Вайды родились и выросли четыре медвежонка.

Яспер (1995) увезен в Каунасский зоопарк

Марта (1996) увезена в Китай

Март (1998) увезен в Китай

Фрида (2002) живет в Талинском зоопарке

В сентябре 2007 года служитель забыл закрыть дверь клетки, и Франц оказался на свободе. Медведя усыпили, но его сердце не перенесло наркоза, и он умер.

В 2009 году в Таллинн привезли 8,5-летнего Норда, родившегося в Шенбрунском зоопарке и жившего в Новосибирске.

Пара из Фриды и Норда сложилась не сразу. Их первый потомок, Нора, родился в 2013 году.

В начале 2014 года работники зоопарка приняли тяжелое решение – усыпить Вайду. В ее поджелудочной железе обнаружили двухкилограммовую опухоль

В 2016 году у Фриды и Норда родился медвежонок Арон.

Тамарины – маленькие нарядные обезьянки, сообщается на сайте Московского зоопарка. Длинная белая шерсть образует на голове подобие гребня, идущего от лба к загривку и покрывающего плечи; спина коричневая с подпалами. Передние и задние конечности покрыты беловатой или желтой шерстью. Крестец и внутренняя сторона бедер красновато-оранжевая. Хвост красновато-оранжевый у основания и черноватый ближе к концу.