Певица Ленна Куурмаа осуществила свою мечту и уехала жить в лес

В летнем номере журнала EMA, который только что появился в продаже, вы найдете удивительную серию фотографий о жизни певицы Ленны Куурмаа (34) на хуторе в Сетумаа с ее дочерьми Ами (7) и Матильдой (5), а также возлюбленным Лаури.

Мечта о том, чтобы жить на своем хуторе круглый год, не покидала Ленну с тех пор, как десять лет назад она купила давно пустующий хуторской комплекс в Сетумаа. И только когда в жизни Ленны появился Лаури, мечта о переезде в действительно стала реальностью.

ФОТО: Stina Kase (ajakiri EMA)

«Я всегда думала, что хочу быть здесь намного дольше, но одной это тяжело. У меня просто не было подходящего человека, чтобы осуществить свою мечту. Теперь он есть!» – говорит Ленна.

Решение сдать в аренду дом в Нымме и переехать весной на хутор было принято еще осенью прошлого года, но неожиданно возникшая чрезвычайная ситуация значительно ускорила этот шаг.

В середине марта они собрали свои вещи и не задумываясь отправились на хутор.

Ленна Куурмаа с дочерьми ФОТО: Stina Kase (ajakiri EMA)