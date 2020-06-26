Певица Ленна Куурмаа осуществила свою мечту и уехала жить в лес

Певица Ленна приобрела хутор в Сетумаа десять лет назад и этой весной переехала туда со своей семьей. В течение многих лет она мечтала жить в Южной Эстонии. Когда в ее жизни появился Лаури Мяэсепп (28), эта мечта осуществилась.
В летнем номере журнала EMA, который только что появился в продаже, вы найдете удивительную серию фотографий о жизни певицы Ленны Куурмаа (34) на хуторе в Сетумаа с ее дочерьми Ами (7) и Матильдой (5), а также возлюбленным Лаури.
Мечта о том, чтобы жить на своем хуторе круглый год, не покидала Ленну с тех пор, как десять лет назад она купила давно пустующий хуторской комплекс в Сетумаа. И только когда в жизни Ленны появился Лаури, мечта о переезде в действительно стала реальностью.
«Я всегда думала, что хочу быть здесь намного дольше, но одной это тяжело. У меня просто не было подходящего человека, чтобы осуществить свою мечту. Теперь он есть!» – говорит Ленна.
Решение сдать в аренду дом в Нымме и переехать весной на хутор было принято еще осенью прошлого года, но неожиданно возникшая чрезвычайная ситуация значительно ускорила этот шаг.
В середине марта они собрали свои вещи и не задумываясь отправились на хутор.
«Я вижу, что детям здесь нравится и меня радует то, что я могу дать им такую возможность. Вполне возможно, что через несколько лет мы вернемся в Таллинн или в какой-то другой город. Все возможно!» – отмечает Ленна.