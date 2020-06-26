Только приезжайте: в двух часах езды от Рима туристов принимают абсолютно бесплатно

Из-за пандемии коронавируса многие туристы временно отложили свои поездки в многолюдные города и рассматривают в качестве альтернативы небольшие поселки и деревни. Эту тенденцию "уловили" власти итальянского региона Молизе (находится в двух часах езды от Рима – Ред.) и запустили акцию под названием Regalati il Molise ("Подарите себе Молизе"). Они предлагают путешественникам бесплатный отдых, пишет Сегодня.
Участники акции смогут приехать в Молизе со своими семьями и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальными. Всего предлагают 40 бесплатных путевок на период с 4 июля по 3 октября, пишет итальянское издание People For Planet.
Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. И вот мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?
– рассказывает журналистам The Telegraph местный активист Энцо Луонго (Enzo Luongo), отмечая, что жители Молизе массово выезжают оттуда в "более богатые районы страны".
Всем желающим поучаствовать в акции необходимо заполнить специальную заявку на итальянском языке, обязательно указав причину своего желания поехать именно в Молизе.