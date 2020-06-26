Только приезжайте: в двух часах езды от Рима туристов принимают абсолютно бесплатно

Из-за пандемии коронавируса многие туристы временно отложили свои поездки в многолюдные города и рассматривают в качестве альтернативы небольшие поселки и деревни. Эту тенденцию "уловили" власти итальянского региона Молизе (находится в двух часах езды от Рима – Ред.) и запустили акцию под названием Regalati il Molise ("Подарите себе Молизе"). Они предлагают путешественникам бесплатный отдых, пишет Сегодня.