Не пропустите! Эстонские Денис и Заяц взорвут финальный эфир интернет-шоу JAM AIR!

Финальный эфир сезона весна-лето 2020 будет самым необычным выпуском JAM AIR! Сознательно проигнорируется правило "Юрбан +1". Гостями стрима станет не один артист, а целая группа! Итак, будьте готовы провести воскресный вечер 28-го июня с Digital Digital!
Денис и Заяц - известные эстонские музыканты, начинавшие еще в 90-е. Они из совершенно, казалось бы, разных музыкальных миров - Заяц из электронного рейв- движения, участник нашумевшего проекта Радиотранс — песню "Если очень захотеть, можно в космос полететь" слышал и подпевал каждый на всем постсоветском пространстве. Денис, в свою очередь, корифей в жанрах death metal, black metal, punk rock. У ценителей на слуху группы — Postmortem, Sugarfree и многие другие. Остальные факты из жизни этих легендарных личностей вы узнаете посмотрев JAM AIR!
Данным выпуском JAM AIR! не завершает свою деятельность, но уходит в отпуск, отработав свой первый сезон. Проект обязательно вернется в сентябре с новыми идеями и, конечно, гостями. Создатели передачи выражают надежду на то, что второй сезон позволит приглашать зрителей прямо в студию, чтобы эфиры получались наиболее живыми и интересными.
Всем прекрасного и незабываемого лета! Вас ждут у экранов мониторов, гаджетов и прочих возможностей смотреть и слушать программу в это воскресенье, в 19.00 здесь: fb.com/tallinnjam.