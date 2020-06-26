Не пропустите! Эстонские Денис и Заяц взорвут финальный эфир интернет-шоу JAM AIR!

Денис и Заяц - известные эстонские музыканты, начинавшие еще в 90-е. Они из совершенно, казалось бы, разных музыкальных миров - Заяц из электронного рейв- движения, участник нашумевшего проекта Радиотранс — песню "Если очень захотеть, можно в космос полететь" слышал и подпевал каждый на всем постсоветском пространстве. Денис, в свою очередь, корифей в жанрах death metal, black metal, punk rock. У ценителей на слуху группы — Postmortem, Sugarfree и многие другие. Остальные факты из жизни этих легендарных личностей вы узнаете посмотрев JAM AIR!

Данным выпуском JAM AIR! не завершает свою деятельность, но уходит в отпуск, отработав свой первый сезон. Проект обязательно вернется в сентябре с новыми идеями и, конечно, гостями. Создатели передачи выражают надежду на то, что второй сезон позволит приглашать зрителей прямо в студию, чтобы эфиры получались наиболее живыми и интересными.